Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Японии впервые разрешила продавать в стране генетически модифицированные овощи. Однако речь идет не обо всех, а только о помидорах. Эксперты утверждают, что они ничем не отличаются от натуральных.

В Японии начнут продавать ГМО-помидоры

Продавать в Японии будут томаты, в которых ученые генным путем увеличили объем гамма-аминомасляной кислоты. Она способствует снижению кровяного давления. Об этом сообщает японский государственный вещатель NHK.

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Такой ГМО-помидор разработали ученые государственного университета Цукуба совместно с одной из биотехнологических фирм. По словам специалистов, этот овощ не содержит генов, которых нет в натуральных томатах. Также они уверяют, что корректировка генома не привела к увеличению количества аллергенов или токсичных веществ.

Планируют в Японии начать продажу генномодифицированных помидоров в 2022 году. Правда, в первой половине 2021-го должно стартовать распространение бесплатных саженцев для огородов.

Добавим, что в 2019 году в Японии одобрили закон, который разрешает продажу генномодифицированных продуктов питания. Но это должно происходить при условии, если специальная комиссия Министерства здравоохранения страны одобрит соответствующую заявку