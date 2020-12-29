В Японии обнаружили новый африканский штамм коронавируса. Женщина привезла его из Южно-Африканской Республики.

Что известно об инфицировании

Инфицированная женщина 19 декабря прилетела в аэропорт в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Японии.

К теме Япония закрыла границу из-за мутировавшего штамма COVID-19

Однако инфекция у больного протекает бессимптомно.

Ранее в Японии диагностировали 5 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. Все инфицированные прибыли из Великобритании. Впоследствии Минздав сообщил о еще одном больном. Из-за этого власти Японии закрыли границы. Запрет на въезд в страну будет действовать с 28 декабря до конца января.

Что известно о новом штамме коронавируса