В Японии обнаружили новый штамм коронавируса из Африки
В Японии обнаружили новый африканский штамм коронавируса. Женщина привезла его из Южно-Африканской Республики.
Что известно об инфицировании
Инфицированная женщина 19 декабря прилетела в аэропорт в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Японии.
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Однако инфекция у больного протекает бессимптомно.
Ранее в Японии диагностировали 5 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. Все инфицированные прибыли из Великобритании. Впоследствии Минздав сообщил о еще одном больном. Из-за этого власти Японии закрыли границы. Запрет на въезд в страну будет действовать с 28 декабря до конца января.
Что известно о новом штамме коронавируса
- В Великобритании 15 декабря заявили о стремительном распространении нового штамма коронавируса, хотя обнаружили его еще осенью.
- Известно, что он на 70% заразнее, чем обычный COVID-19.
- Более 40 стран ограничили сообщения с Великобританией.
- Впоследствии в ЮАР обнаружили другой опасный штамм коронавируса. Власти страны утверждает, что вторую волну болезни вызвал именно этот штамм COVID.
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