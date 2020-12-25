В Японии обнаружили новый штамм коронавируса
В Японии обнаружили первых пораженных мутировавшим штаммом коронавируса. Все они накануне прилетели из Великобритании.
Всех больных отправили на самоизоляцию. Всего их 5 человек. Об этом говорится в The Japan Times со ссылкой на слова министра здравоохранения Норихиса Тамура.
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Медицинская служба пытается установить возможные контакты этих пациентов с другими людьми. В Японии уровень заболеваемости на уже известный вариант COVID-19 тоже растет.
Реакция власти
Министр здравоохранения Норихиса Тамура обеспокоен ситуацией.
Премьер-министр призвал к жестким карантинным мероприятиям в аэропортах и для тех, кто возвращается из Великобритании.
Новый штамм коронавируса: коротко
- 14 декабря в Минздраве Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.
- Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.
- Штамм уже диагностировали у Нидерландах, Израиле, Дании, ЮАР, Австралии, Италии и Малайзии.
- Более 40 стран временно ограничили или остановили авиасообщение с объединенным королевством.
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