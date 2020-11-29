В Японии в течение октября 2020 года в результате самоубийств умерло больше людей, чем от осложнений COVID-19 за весь 2020 год.

Как заявили в Национальном полицейском агентстве страны, только в октябре 2 153 японца совершили самоубийство. Об этом сообщает издание CNN.

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По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Японии зафиксировали 2 087 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

Эксперты заявили, что пандемия коронавируса (вместе с социальной изоляцией, страхом и массовой безработицей) в мире может привести к кризису психического здоровья.

У нас даже не было локдауна, и влияние COVID очень минимально по сравнению с другими странами. И все же мы наблюдаем такое большое увеличение количества самоубийств. Это говорит о том, что в других странах может наблюдаться подобное или даже большее увеличение количества самоубийств в будущем,

– объяснил суицидолог Мичико Уэда.

В течение октября 2020 года количество женщин, решивших совершить суицид, выросло почти на 83% относительно этого же месяца прошлого года. Количество самоубийств среди мужчин выросло почти на 22% за этот же период времени.

Вероятно, что причиной такой статистики является массовое сокращение на фоне пандемии в гостиничном, пищевом и розничном секторах, где среди работников фиксируют больший процент женщин. Добавим, что Япония остается мировым лидером по количеству случаев когда человек сводил счеты с жизнью.