Во Львове ожидают увеличения количества больных коронавирусом в январе 2021 года. Однако, к счастью, город обеспечен и кроватями, и кислородом.

По состоянию на 7 декабря во Львове немного пошло падение с количеством больных коронавирусом. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр города Андрей Садовый.

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"С 1 220 коек, которые мы зарезервировали, у нас сегодня фактически по Львову коронавирусных есть 360, а с воспалением легких – 550, включительно. Поэтому имеем больше половины коек свободных. Кислорода также достаточно", – отметил Садовый.

По его словам, несмотря на это они продолжают увеличивать резерв, потому что ожидают рост заболеваемости в январе.

"Сейчас проводим массовое тестирование врачей на антиген. Готовимся к будущей вакцинации", – отметил он.

Справка. По состоянию на 7 декабря во Львове и области зафиксировано более 50 тысяч случаев заражения COVID-19. В то же время 33 275 пациентов выздоровели. К сожалению, от осложнений умерли 15 527 больных.

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