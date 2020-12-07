В январе ожидаем прирост больных COVID-19, – Садовый ответил, достаточно ли коек во Львове
Во Львове ожидают увеличения количества больных коронавирусом в январе 2021 года. Однако, к счастью, город обеспечен и кроватями, и кислородом.
По состоянию на 7 декабря во Львове немного пошло падение с количеством больных коронавирусом. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр города Андрей Садовый.
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"С 1 220 коек, которые мы зарезервировали, у нас сегодня фактически по Львову коронавирусных есть 360, а с воспалением легких – 550, включительно. Поэтому имеем больше половины коек свободных. Кислорода также достаточно", – отметил Садовый.
По его словам, несмотря на это они продолжают увеличивать резерв, потому что ожидают рост заболеваемости в январе.
"Сейчас проводим массовое тестирование врачей на антиген. Готовимся к будущей вакцинации", – отметил он.
Андрей Садовый о коронавирусе во Львове: смотрите видео
Источник: 24 канал
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