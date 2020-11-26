СМИ сообщают, что действующий глава Минздрава Максим Степанов готовится к увольнению. Но сам министр здравоохранения отрицает эту информацию.

Среди СМИ распространяется информация, что Максима Степанова планируют уволить. Но в эфире одного из телеканалов глава Минздрава заявил, что это все это слухи, которые намеренно распространяют "определенные политические силы", сообщает 24 канал.

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Степанов заявил, что во время своего правления занимается развитием украинской медицины и не собирается останавливаться.

Он добавил, что слухи о его отставке в правительстве начали распускать с первого дня работы министром.

Максим Степанов “Я готовлюсь дальше спасать страну и спасать жизни наших граждан. Эти слухи (об отставке – ред.) определенные народные депутаты, политические силы начали распускать, начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь и собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через пол года, через год".

Слухи об отставке Степанова: что известно