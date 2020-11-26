Я готовлюсь и дальше спасать страну, – Степанов прокомментировал слухи об отставке
СМИ сообщают, что действующий глава Минздрава Максим Степанов готовится к увольнению. Но сам министр здравоохранения отрицает эту информацию.
Среди СМИ распространяется информация, что Максима Степанова планируют уволить. Но в эфире одного из телеканалов глава Минздрава заявил, что это все это слухи, которые намеренно распространяют "определенные политические силы", сообщает 24 канал.
К теме Степанова хотят уволить до конца года, ищут замену, – СМИ
Степанов заявил, что во время своего правления занимается развитием украинской медицины и не собирается останавливаться.
Он добавил, что слухи о его отставке в правительстве начали распускать с первого дня работы министром.
Максим Степанов
“Я готовлюсь дальше спасать страну и спасать жизни наших граждан. Эти слухи (об отставке – ред.) определенные народные депутаты, политические силы начали распускать, начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь и собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через пол года, через год".
Слухи об отставке Степанова: что известно
- Журналисты УП со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента сообщили, что Степанова планируют уволить до конца 2020 года.
- Источник утверждает, что в настоящее время разыскивают кандидатуру на должность нового главы Минздрава. Пока лучшим кандидатом является якобы главный санврач страны и заместитель министр Виктор Ляшко. Сообщается, что за его кандидатуру выступает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
- Это уже не первые слухи об увольнении Степанова. Народный депутат Ярослав Железняк из партии "Голос" ранее рассказал, что 13 ноября Кабмин подписал документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.
- Министр здравоохранения тогда опроверг информацию о своей отставке.
- В эфире 24 канала нардеп фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина заявила, что решение об увольнении министра уже приняли. Нардеп рассказала, что внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос об отставке Степанова, состоится до 1 декабря.
- Проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности главы Минздрава в Верховной Раде зарегистрировали еще в июле 2020 года.
- К слову, начиная с мая 2020 года активисты и общественные организации периодически проводят протесты за отставку Степанова. В основном такая реакция активистов возникала из-за определенных решений министра в вопросах бюджета. Участники благотворительного фонда "Пациенты Украины" давно подозревают Степанова в финансовых сделках.
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
В Офисе Президента признали, что упустили проблему с кислородом в больницах для больных COVID-19сегодня , 18:09
-
Мужчина за одну поездку в Индию подхватил коронавирус, малярию, лихорадку денге и укус кобры23 ноября , 10:33
-
Новости о коронавирусе 25 ноября: бригады без направления семейного, массовые увольнения медиковсегодня , 06:00