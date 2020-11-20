В Одессе мобильный госпиталь хотят развернуть на базе Центра значимых болезней – в трех помещениях. Там смогут разместить 400 пациентов.

Это будет логично и рационально – областной департамент уже обращался в министерство по этому поводу, сейчас на территории КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" проходит ремонт. Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева, пишет Радио Свобода.

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На Одесскую область на дооснащение мобильного госпиталя выделили 37 миллионов гривен из расчета на 400 коек. Это будет медицинское оборудование, сами кровати, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, кардиоапараты т.д.,

– заявила Одарий-Захарьева.

Туда же по ее словам также войдет субвенция на обеспечение централизованного кислорода.

Следовательно, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт.

Ранее, одесские СМИ сообщали, что по состоянию на 17 ноября, в городских больницах свободными оставались только 35 коек для больных COVID-19.

К слову, ранее правительство выделило 118 миллионов гривен на оборудование мобильных госпиталей в Одессе, Киеве и Краматорске.

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Краткая статистика: в Одессе на протяжении прошлых суток заболели коронавирусом 497 человек.



В целом заразились 36 053 жителя Одесской области, из которых выздоровели 8 623 пациента, в то же время умерли от осложнений – 497 больных.