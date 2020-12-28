В Израиле 75-летний мужчина скончался от сердечного приступа после прививки от коронавирусной инфекции вакциной компании Pfizer.

Мужчина проживал на севере страны и долгое время страдал болезнями сердца и злокачественным заболеванием. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

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Министерство здравоохранения подтвердило, что 75-летний мужчина из Северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через 2 часа после вакцинации от коронавируса,

– пишет издание.

Добавим, что мужчина ранее уже пережил несколько сердечных приступов. Руководитель отдела безопасности и качества МЗ возглавил специальную комиссию по расследованию несчастного случая.

"Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", – сообщили в Минздраве.

Добавим, что 20 декабря 2020 года в Израиле начали вакцинацию от коронавируса.

Важно! Первые партии вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса уже отправили в страны Евросоюза. Начало вакцинации там запланировали с 27 по 29 декабря 2020 года.