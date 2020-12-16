В Израиле стартует вакцинация против COVID-19: первой прививку сделает премьер
Министерство здравоохранения Израиля 20 декабря начнет первый этап вакцинации от коронавируса. На этом этапе вакцинацию обеспечат персоналу больниц и домов престарелых.
Порядок проведения вакцинации
Под первый этап вакцинации также попадают работники психбольниц и жители домов для престарелых, студенты-медики, которые работают в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи. Об этом сообщает Israel Info.
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Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации.
- Сначала будут вакцинировать группы риска, затем учителей, соцработников, а также сотрудников тюрем и заключенных.
- Далее вакцину получат военные и силовики, а уже потом вакцинация коснется всех остальных.
Вакцинация руководящей верхушки
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в Facebook написал, что вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря. Он хочет вакцинироваться от коронавируса первым, чтобы стать примером для других.
К слову, несколько дней назад, 14 декабря, Нетаньяху пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом. Он будет находиться на карантине до 18 декабря.
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