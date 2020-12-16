Министерство здравоохранения Израиля 20 декабря начнет первый этап вакцинации от коронавируса. На этом этапе вакцинацию обеспечат персоналу больниц и домов престарелых.

Порядок проведения вакцинации

Под первый этап вакцинации также попадают работники психбольниц и жители домов для престарелых, студенты-медики, которые работают в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи. Об этом сообщает Israel Info.

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Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации.

Сначала будут вакцинировать группы риска, затем учителей, соцработников, а также сотрудников тюрем и заключенных.

Далее вакцину получат военные и силовики, а уже потом вакцинация коснется всех остальных.

Обратите внимание! В Израиле не будут вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, выздоровевших от коронавируса, беременных и женщин, которые кормят детей грудью. Не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививки.

Вакцинация руководящей верхушки

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в Facebook написал, что вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря. Он хочет вакцинироваться от коронавируса первым, чтобы стать примером для других.

К слову, несколько дней назад, 14 декабря, Нетаньяху пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом. Он будет находиться на карантине до 18 декабря.