В Израиле вакцинация от COVID-19 начинается 27 декабря. Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer уже прибыла в страну. Планируется, что ежедневно вакцину смогут получать 60 тысяч человек.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет агентство Интерфакс.

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Первые вакцины будут введены 27 декабря,

– объявил Нетаньяху.

Еще 500 тысяч доз вакцин будут доставлены в Израиль грузовым самолетом в ближайшие дни, еще миллион прибудет на следующей неделе.

Премьер подчеркнул, что в Израиле около 60 тысяч жителей ежедневно смогут получать вакцину. Кроме того, несмотря на получение вакцины, необходимо продолжать соблюдать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн рассказал, что люди, которые прошли вакцинацию, получат "зеленые карты", дающие право на свободное передвижение без обязательной изоляции.

Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech

Израиль подписал соглашение с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 в ноябре. Эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается по меньшей мере через 7 дней после введения второй дозы.

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Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, ведь самыми распространенными побочными реакциями на нее были: