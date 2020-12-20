В воскресенье, 20 декабря, в Израиле стартовал первый этап национальной кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

20 декабря по всему Израилю начали кампанию вакцинации от COVID-19 медицинского персонала. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Заметим, что накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн были вакцинированы первыми в Израиле, чтобы стать примером для других.

Кампания вакцинации против COVID-19 началась сегодня (19 декабря) вечером с прививок, сделанных премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру здравоохранения Йоэлю Эдельштейну в больнице "Шиба". Нетаньяху и Эдельштейн получили вакцину Pfizer в столовой главной башни больницы,

– сообщили СМИ ранее.



В Израиле началась массовая вакцинация против коронавируса / Фото: Getty Images

Что интересно, после вакцинации Нетаньяху пошутил: "Это одна маленькая инъекция для человека и огромный скачок для нашего здоровья. Иди, сделай прививку!". По его словам, до конца декабря в Израиле будут миллионы доз вакцины, "а потом еще миллионы".



В Израиле началась массовая вакцинация против коронавируса / Фото: Getty Images

Начало вакцинации в Израиле

Вакцинацию начали делать и медицинским работникам с 20 декабря. К примеру, в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве вакцинировали даже профессора Рони Гамза, директора больницы, который ранее занимал должность комиссара по борьбе с коронавирусом.



В Израиле началась массовая вакцинация против коронавируса / Фото: Getty Images

В первый этап вакцинации также попадают работники психбольницы и жители домов престарелых, студенты-медики, работающие в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи. Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации.

Многие хотят получить прививки от COVID-19

Сейчас в Израиле есть около 700 тысяч вакцин. Министр здравоохранения страны Эдельштейн заявил, что поражен количеством израильтян, которые зарегистрировались для получения вакцины от коронавируса.

Я был счастлив, узнав, что центры ОГЗ буквально не выдержали давления со стороны заявителей. Это свидетельствует об ответственности людей и об их желании пройти вакцинацию,

– пояснил он.



В Израиле началась массовая вакцинация против коронавируса / Фото: Getty Images

К слову, в Израиле не будут вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, тех, кто выздоровел от коронавируса, беременных и кормящих грудью. Не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививку.

Также министр прокомментировал информацию о мутации коронавируса в Британии. По его словам, "это вызывает беспокойство".

К слову, массовую вакцинацию против коронавируса уже начали в Великобритании, США и Канаде. В ЕС это запланировано на 27 декабря. В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не в списке стран, получающих вакцину первыми.



В Израиле началась массовая вакцинация против коронавируса / Фото: Getty Images