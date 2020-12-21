В Украине за неделю уменьшилось количество активных случаев COVID-19, спад составляет 11 тысяч. По состоянию на 21 декабря активных больных коронавирусом в стране – 367 637.

Количество активных больных уменьшилось до 367 тысяч

За прошедшую неделю, 14-20 декабря, в Украине обнаружили 70 327 случаев инфицирования коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сообщил, что лаборатории Минздрава провели за неделю 250 417 тестов методом ПЦР, пишет 24 канал. Для сравнения за 7-13 декабря обнаружили 78 712 случаев инфицирования.

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Об изменении подхода к тестированию

По словам Максима Степанова, в Украине уже тестируют по измененному алгоритму. В частности, после изменения подхода уже 10 дней проводят исследования на определение антигена – 6 355 таких тестов осуществили на прошлой неделе, положительными оказались 1 063.

23 декабря "Медицинские закупки" ожидают получить 1,5 млн этих тестов. Их сразу распределят между врачами,

– сказал Степанов.

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По данным министерства, в целом по Украине загруженность коек для пациентов с COVID-19 составляет 41%, но ситуация также зависит от каждой из областей.

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