На западе Японии, а именно в префектуре Шига, зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Фермеров обязали выбраковать около 11 тысяч кур.

На одной из местных ферм 12 декабря умерли около 50 кур. Дальнейшие тестирования подтвердили наличие птичьего гриппа, сообщает Japan Times.

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Сейчас территорию дезинфицируют. В радиусе 10 километров вокруг фермы установили КПП для дезинфекции транзитного транспорта. Зато зона в радиусе 3 километров объявлена ​​исключительной – теперь из нее запрещено транспортировать яйца и курятину.

С начала 2020 года из-за вспышки птичьего гриппа в Японии уничтожили около 2 миллионов кур. Шига стала десятой японской префектурой, где зафиксировали заболевание в течение этого года.

Передается ли птичий грипп человеку

Человек может заразиться птичьим гриппом, если контактировал с инфицированной птицей (живой или мертвой), а также поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. Когда вирус птичьего гриппа попадает в организм человека, он инкубируется в нем до двух недель. Зато средняя продолжительность инкубации вируса составляет около 3 дней.

Птичий грипп у человека – симптомы Инфекционно-токсические: боль в мышцах, высокая температура, озноб.

Респираторные: насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность.

Желудочно-кишечные: рвота, боль в области живота.

В некоторых случаях развивается острая пневмония. Согласно статистике, от болезни умирают около 70% инфицированных.

Лечение птичьего гриппа

Птичий грипп лечится так же как и другие виды гриппа, а именно: противовирусными, противовоспалительными и жаропонижающими препаратами. Вакцины против него не существует.