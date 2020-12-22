В Украине изменят систему ПЦР-тестирования из-за нового мутировавшего штамма COVID-19. Изменения внесут в конце декабря.

В Украине соберут всех производителей тест-систем

Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследование о смене праймеров нового штамма. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, сообщает 24 канал.

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В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и расскажет о смене праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса,

– подчеркнул Ляшко.

Отметим, что в Центре общественного здоровья ранее объяснили появление мутировавшего COVID-19. Специалисты отметили, что вирусы постоянно мутируют, поэтому возникновение нового штамма – закономерное. Пока нет оснований полагать, что инфекция дает большие осложнения или приводит к летальности.

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