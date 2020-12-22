Из-за нового штамма коронавируса в Украине изменят ПЦР-тесты: что известно
В Украине изменят систему ПЦР-тестирования из-за нового мутировавшего штамма COVID-19. Изменения внесут в конце декабря.
В Украине соберут всех производителей тест-систем
Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследование о смене праймеров нового штамма. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, сообщает 24 канал.
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В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и расскажет о смене праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса,
– подчеркнул Ляшко.
Отметим, что в Центре общественного здоровья ранее объяснили появление мутировавшего COVID-19. Специалисты отметили, что вирусы постоянно мутируют, поэтому возникновение нового штамма – закономерное. Пока нет оснований полагать, что инфекция дает большие осложнения или приводит к летальности.
Что известно о новом штамме коронавируса
- В декабре в Великобритании сообщили о новом штамме COVID-19.
- Мутировавший вирус обнаружили еще в сентябре, однако массово распространяться он начал в конце ноября.
- Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.
- О случаях заражения новым штаммом сообщили в Дании, Нидерландах, ЮАР, Австралии и Италии.
- В Великобритании ввели жесткий карантин.
- Многие страны мира приостановили транспортное сообщение с Туманным Альбионом.
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