Из-за нового штамма COVID-19 Израиль закрывает границы для иностранцев
В Великобритании – вспышка нового штамма коронавируса COVID-19. Поэтому ряд стран мира вновь закрывает свои границы для иностранцев, среди них – Израиль.
Ограничения на въезд также будут касаться граждан Израиля, которые возвращаются из других стран. Об этом сообщила пресс-служба премьера страны Биньямина Нетаньяху.
Важно Украинцев призвали воздержаться от поездок в Великобританию: детали
Решение немедленно запретить въезд иностранцам в Израиль приняли после заседания комиссии министров. Пока оно будет действовать в течение 10 дней, но с возможностью продления.
► Те, кто намерены вернуться в страну в течение ближайших 48 часов (за исключением тех, кто прибывает из Великобритании, Дании или ЮАР), должны отправиться на домашний карантин.
Им будет необходимо в течение 2 суток провести анализы по месту жительства.. Самоизоляция продлится 10 дней при условии прохождения 2 анализов или 14 дней, если без них.
► Граждане Израиля, которые будут возвращаться из другой страны после 14:00 23 декабря вынуждены отправиться на самоизоляцию в гостиницах. Срок – аналогичный как для тех, кто прибыл в страну ранее.
Новый штамм коронавируса: основное
- Мутировавшая версия коронавируса уже добралась до Австралии и Африки и постепенно накрывает Европу. Первые случаи заболевания зафиксировали в Италии, Нидерландах и Дании.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заверил, что новый штамм повлиял только на скорость распространения вируса. Показатели смертности остались на прошлых отметках.
- Великобританию постепенно изолируют от остального мира. Франция решила закрыть границы и Евротуннель – подводное сообщение с британскими островами.
- О прекращении пассажирского авиасообщения уже сообщили более 10 стран, 6 из них – за пределами еврозоны. В то же время ЕС хочет пойти дальше и остановить также морское и железнодорожное сообщение.
- По предварительным данным, мутировавший вирус на 70% заразнее предыдущих версий. Впрочем, эксперты убеждены, что он не повлияет на эффективность вакцин.
- Как пояснили в ВОЗ, вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.
Поделиться новостью