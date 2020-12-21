В Великобритании – вспышка нового штамма коронавируса COVID-19. Поэтому ряд стран мира вновь закрывает свои границы для иностранцев, среди них – Израиль.

Ограничения на въезд также будут касаться граждан Израиля, которые возвращаются из других стран. Об этом сообщила пресс-служба премьера страны Биньямина Нетаньяху.

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Решение немедленно запретить въезд иностранцам в Израиль приняли после заседания комиссии министров. Пока оно будет действовать в течение 10 дней, но с возможностью продления.

Важно! Люди, которые вернулись из-за границы и в которых диагностировали коронавирус, будут обязаны находиться на карантине в больничных гостиницах.

► Те, кто намерены вернуться в страну в течение ближайших 48 часов (за исключением тех, кто прибывает из Великобритании, Дании или ЮАР), должны отправиться на домашний карантин.

Им будет необходимо в течение 2 суток провести анализы по месту жительства.. Самоизоляция продлится 10 дней при условии прохождения 2 анализов или 14 дней, если без них.

► Граждане Израиля, которые будут возвращаться из другой страны после 14:00 23 декабря вынуждены отправиться на самоизоляцию в гостиницах. Срок – аналогичный как для тех, кто прибыл в страну ранее.

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