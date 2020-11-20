В западной части Сенегала в Африке, обнаружили неизвестную болезнь. Ею заразились более 100 рыбаков.

Более 100 инфицированных обнаружили только в течение одних суток, 18 ноября. О неизвестном заболевании у местных рыбаков сообщает местный телеканал Dacaractu.

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Всех инфицированных госпитализируют в мобильную больницу, развернутую на спортивном стадионе Рюфиска Stade Galandou Diouf.

В результате этой вспышки мэр города Гайе Абу Ахмад Сек созвал срочное совещание. В нем примут участие врачи, медсестры, рыбацкие организации, делегаты из "рыбацких" районов, а также представители профессий, которые работают на водоемах.

Что известно о неизвестной болезни в Сенегале

У всех рыбаков на коже появляется сыпь в виде струпьев.

Точная причина инфицирования, возбудитель и название инфекции пока неизвестны.

Журналисты сообщают, что источником неизвестной болезни может быть вода из открытого моря.

Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, ведь все инфицированные рыбаки ловили рыбу в этом секторе.

Неизвестная болезнь в Сенегале у рыбаков / Скриншот из репортажа Dacaractu



На коже появляются струпья / Скриншот из репортажа Dacaractu