Из-за неизвестной болезни в Сенегале госпитализировали более 100 человек: фото
В западной части Сенегала в Африке, обнаружили неизвестную болезнь. Ею заразились более 100 рыбаков.
Более 100 инфицированных обнаружили только в течение одних суток, 18 ноября. О неизвестном заболевании у местных рыбаков сообщает местный телеканал Dacaractu.
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Всех инфицированных госпитализируют в мобильную больницу, развернутую на спортивном стадионе Рюфиска Stade Galandou Diouf.
В результате этой вспышки мэр города Гайе Абу Ахмад Сек созвал срочное совещание. В нем примут участие врачи, медсестры, рыбацкие организации, делегаты из "рыбацких" районов, а также представители профессий, которые работают на водоемах.
Что известно о неизвестной болезни в Сенегале
- У всех рыбаков на коже появляется сыпь в виде струпьев.
- Точная причина инфицирования, возбудитель и название инфекции пока неизвестны.
- Журналисты сообщают, что источником неизвестной болезни может быть вода из открытого моря.
- Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, ведь все инфицированные рыбаки ловили рыбу в этом секторе.
Неизвестная болезнь в Сенегале у рыбаков / Скриншот из репортажа Dacaractu
На коже появляются струпья / Скриншот из репортажа Dacaractu
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