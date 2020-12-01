Из-за изменения климата собачьи клещи могут переориентироваться на людей
Из-за глобального потепления собачьи клещи могут выбрать себе новых хозяев – людей. Исследования показали, что при высокой температуре воздуха они делают именно такой выбор.
Ученые из США провели лабораторные эксперименты с собачьими клещами. Оказалось, что при высоких температурах воздуха они нападают на людей, а не на собак. Такой доклад прозвучал на ежегодной встрече Американского общества тропической медицины и гигиены.
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Так, ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе провели эксперименты с собачьими иксодовыми клещами Rhipicephalus sanguineus. Исследователи собрали нимф и взрослых особей двух популяций – в Аризоне, где эти насекомые привыкли к жаре, и в Оклахоме, где они адаптированы к умеренному климату.
Несколько десятков клещей помещали в трубу, которая имела два выхода. Один конец выходил в ящик, где сидела собака, а другой – в ящик с человеком.
Результаты эксперимента
- Оказалось, что при умеренных 23°C и жарких 38°C клещи делают разный выбор.
- В первом случае большинство взрослых насекомых выбирали собаку, а во втором случае более 2/3 из них отдали предпочтение человеку.
- Интересно, что взрослые клещи разных популяций ведут себя одинаково, а вот на поведение нимф температура не влияет.
Причины таких изменений пока непонятны. Вероятно, это связано с какими-то изменениями в работе рецепторов, с помощью которых клещи обнаруживают подходящего хозяина.
И хоть причина этому непонятна, эта особенность довольно тревожная. Ведь собачьи клещи могут передавать людям ряд достаточно опасных бактериальных и вирусных инфекций.
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