В горсовете Ивано-Франковска решили временно приостановить прием больных в Центральную городскую клиническую больницу из-за нагрузки на кислородную аппаратуру.

Такое решение связано со значительными расходами кислорода в медицинском учреждении. Об этом заявила начальница управления здравоохранения горсовета Мария Бойкона на оперативном совещании.

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По состоянию на 24 ноября на кислородной поддержке в реанимациях больницы находятся 28 пациентов и 60 пациентов на кислородных концентраторах и кислородных точках.

Перерасход кислорода идет очень большой. Чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций, чтобы оборудование работало исправно, согласовано временное приостановление госпитализации больных,

– сказала Мария Бойко.

Из-за этого пациентов, поступающих в ЦГКБ, будут госпитализировать в 1-ю городскую клиническую больницу и в другие медучреждения района и области.

Ситуация в Ивано-Франковске с коронавирусом

Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска, рассказал, что на сегодня в городе в резерве есть около 320 коек для больных коронавирусом.

Кроме этого, разворачиваем койко-места в клинике Ивано-Франковского медицинского университета. Имеем с ними об этом договоренность. Так, сегодня медиков не может быть полностью достаточно. Впрочем, у нас катастрофы в этом вопросе точно нет. Благодаря пониманию врачей мы закрываем этот вопрос,

– рассказал Марцинкив.

По его словам, в городе приняли решение класть пациентов средней тяжести в отделение родильного центра и детской больницы, ведь там есть кислородные точки.