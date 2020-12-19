На всей территории Италии с 21 декабря объявляется карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать до 6 января.

Жесткий локдаун, который Италия объявила уже во второй раз, будет действовать с 21 декабря до 6 января, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после заседания правительства. Об этом пишет Corriere della Sera.

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Так, с 21 декабря закрываются магазины, бары и рестораны. Покидать собственные дома можно в исключительных случаях – работа или состояние здоровья.

Также должны быть закрыты все магазины, которые не торгуют товарами для удовлетворения ежедневных потребностей. Перемещение людей из одного региона в другой также запрещается, исключения не предусмотрены и для тех, кто имеет два места жительства.

Власти Италии предусмотрели ослабление ограничений с 28 по 30 декабря, а также 4 января – будут открыты магазины и разрешено перемещение людей без указания причин.

Коронавирус в Италии

По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса (США), в целом с начала пандемии в Италии зафиксировали 1,9 миллиона случаев инфицирования. 67,9 тысячи человек умерли от осложнений. Около 1 226 086 человек выздоровели.