В Италии за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19
В четверг, 3 декабря, в Италии умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Это самая высокая летальность в стране с начала пандемии.
За сутки зарегистрировали 23 255 новых больных. В то же время днем ранее в стране зафиксировали 20 709 случаев инфицирования и 684 умерших вследствие болезни, сообщает La Repubblica.
К теме Сколько украинцев умерли от COVID-19, туберкулеза, гриппа и других болезней: данные Госкомстата
Стоит заметить, что количество людей, которых выписали за сутки, немного больше чем количество новых больных – 23 474.
Ранее рекордное суточное количество умерших составило 921. Такая летальность была зафиксирована 27 марта, когда страна переживала коллапс медицинской системы.
И хотя смертность и заболеваемость в стране растут, количество госпитализаций в стране снижается.
Коронавирус в Италии: что известно
- Италия занимает второе место по смертности от коронавируса в Европе. Ее опережает только Великобритания.
- С начала пандемии в стране умерли 58 038 человек.
- Всего в стране 1 664 829 подтвержденных случаев болезни. В то же время 846 809 пациентов уже выздоровели.
- Из-за роста заболеваемости Италия ограничила внутреннее передвижение граждан на время рождественских праздников. С 21 декабря по 6 января итальянцы не смогут путешествовать между регионами. Даже если едут в собственные дома или в гости к семье. Исключение будут делать для людей, которые передвигаются из-за командировки с целью лечения или из-за чрезвычайной ситуации.
- Ломбардия, как и весной, остается регионом с самой сложной ситуацией.
Поделиться новостью
-
В Италии за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19сегодня , 00:03
-
Новости о коронавирусе 2 декабря: Украина отменила карантин выходного дня, вакцинация в Британии3 декабря , 06:03
-
Новости о коронавирусе 26 ноября: рекордные показатели Украины, Аваков выступил за локдаун27 ноября , 06:05