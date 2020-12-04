В четверг, 3 декабря, в Италии умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Это самая высокая летальность в стране с начала пандемии.

За сутки зарегистрировали 23 255 новых больных. В то же время днем ​​ранее в стране зафиксировали 20 709 случаев инфицирования и 684 умерших вследствие болезни, сообщает La Repubblica.

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Стоит заметить, что количество людей, которых выписали за сутки, немного больше чем количество новых больных – 23 474.

Ранее рекордное суточное количество умерших составило 921. Такая летальность была зафиксирована 27 марта, когда страна переживала коллапс медицинской системы.

И хотя смертность и заболеваемость в стране растут, количество госпитализаций в стране снижается.

Коронавирус в Италии: что известно