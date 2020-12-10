В Италии ребенок переболел коронавирусом еще в ноябре 2019 года
Власти Китая сообщили миру о вспышке неизвестной пневмонии только в конце декабря 2019 года. Но несколько сообщений из разных стран свидетельствуют о том, что коронавирус уже задолго до этого циркулировал за пределами страны.
В образце мазка с носогорла, который в начале декабря 2019 года приняли в Милане у четырехлетнего ребенка, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой Государственный университет Милана.
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Считается, что пандемия коронавируса в Италии началась 21 февраля 2020 года. Ведь именно тогда в стране зарегистрировали первый случай инфицирования.
Впрочем, исследователи из Государственного университета Милана обнаружили возбудитель инфекции у 4-летнего мальчика, который заболел в конце ноября 2019 года. 21 ноября у маленького пациента появились первые симптомы – кашель и насморк. Поскольку тогда никто не подозревал о наличии коронавируса, то мальчику поставили диагноз "корь".
К слову, это уже не первое сообщение, указывающее на циркуляцию коронавируса в Италии в начале 2020 года. Ранее ученые обнаружили антитела к коронавирусу в пробах, отобранных в сентябре того же года. Кроме этого, возбудитель инфекции обнаружили в сточных водах Милана в середине декабря 2019 года.
Почему так могло произойти?
- Согласно последним данным от китайских СМИ, нулевого пациента с коронавирусом зарегистрировали еще 17 ноября 2019 года. В правительственных записках есть свидетельства о том, что 55-летний житель провинции Хубэй заразился неизвестной болезнью. Поэтому пока его официально считают нулевым пациентом.
- Китай сообщил о вспышке пневмонии только в конце декабря, а провинцию Хубэй закрыли до 23 января. Долгое время мир жил привычной жизнью и между странами было свободное транспортное и авиасообщение. Неудивительно, что коронавирусу удалось проникнуть за пределы Китая до того, как китайское правительство начало вводить локдаун.
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