В Италии медики обнаружили, что коронавирус распространялся в стране еще в сентябре прошлого года, то есть за несколько месяцев до того, как началась вспышка болезни.

Антитела у людей обнаружили случайным образом

Группа ученых, среди которых представители ведущего центра исследования рака Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, проанализировала образцы крови почти 1000 бессимптомных людей, которые участвовали в скрининговом исследовании рака легких.

COVID-19 обнаружили примерно у 11% людей. Работу опубликовали в Tumori Journal, пишет Independent.

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Исследование продолжалось с сентября 2019 года по март 2020 года.

Важно! У 14% людей антитела обнаружили с сентября прошлого года, а около 30% – со второй недели февраля 2020.

Люди переболели, еще до первого зарегистрированного случая

Следы коронавируса также обнаружили в сточных водах в Италии с декабря прошлого года. Ученые предполагают, что вирус циркулировал более чем за месяц до первого подтвержденного в стране случая болезни.

Исследование свидетельствует о слишком раннем распространении SARS-CoV-2 среди бессимптомных людей в Италии за несколько месяцев до того, как зарегистрировали первого пациента,

– отметили исследователи.

Главное о COVID-19 в Италии

К слову, Италия стала символом коронавирусного кризиса в Европе, в пик эпидемии правительство было вынуждено привлечь военные грузовики для перевозки погибших. Среднесуточное количество новых случаев заболевания в стране достигла максимума – более 34 тысяч за последние 7 дней.

В Италии коронавирусом заболели более 1,17 миллиона человек. Из-за второй волны пандемии Италия снова ввела жесткие карантинные ограничения.

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