Историческое событие: В ЕС одобрили вакцину против COVID-19 от Pfizer и BioNTech
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат под названием Comirnaty. Это вакцина против коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech.
Это первая вакцина против коронавируса, которую одобрили в ЕС. Об этом сообщает официальный сайт EMA.
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Европейское агентство по лекарственным средствам признало Comirnaty безопасным и эффективным препаратом, который соответствует необходимым стандартам качества. Это открывает путь к первому разрешению на продажу вакцины от COVID-19 в ЕС Европейской Комиссией.
Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС,
– говорится в сообщении агентства.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- По данным EMA, большое клиническое испытание показало, что Comirnaty эффективно предотвращает COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет.
- Всего в исследовании приняли участие около 44 тысяч человек. Первая половина получила вакцину, а вторая – плацебо.
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же среди людей старше 75 лет, а также среди различных гендерных, расовых и этнических групп.
- Comirnaty – это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку. Интервал между инъекциями должен составлять не менее 21 дня.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата, как правило, легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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