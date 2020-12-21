Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат под названием Comirnaty. Это вакцина против коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech.

Это первая вакцина против коронавируса, которую одобрили в ЕС. Об этом сообщает официальный сайт EMA.

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Европейское агентство по лекарственным средствам признало Comirnaty безопасным и эффективным препаратом, который соответствует необходимым стандартам качества. Это открывает путь к первому разрешению на продажу вакцины от COVID-19 в ЕС Европейской Комиссией.

Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС,

– говорится в сообщении агентства.

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech