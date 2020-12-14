В США 14 декабря началась массовая вакцинация против COVID-19. Препарат изготовила фирма Pfizer и BioNTech. В течение месяца вакцину планируют ввести 20 миллионам американцев.

Одной из первых вакцину получила медсестра из реанимации

Одной из первых, кто получил вакцину в штате Нью-Йорк, стала медсестра из реанимационного отделения. Об этом сообщает The Hill.

К теме https://healthnews.24tv.ua/ru/germanii-nachnut-vakcinaciju-konce-dekabrja_n1485763В Германии начнут вакцинацию в конце декабря

Я не почувствовала никакой различия с предыдущими своими вакцинациями,

– сказала Сандра Линдси.

На первую вакцинированную американку сразу отреагировал в твиттере президент Дональд Трамп. Он написал: "Поздравление США! Поздравление мира!"

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

В течение декабря в США вакцинируют 20 миллионов американцев

Отметим, что только в течение декабря в США планируют вакцинировать от COVID-19 около 20 миллионов человек. В приоритетных группах – медицинские работники и жители домов престарелых.

Я верю, что это оружие, которое может положить конец этой войне,

– сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В течение 14 декабря вакцину доставят в 145 центров вакцинации. На следующий день – в 425 лабораторий. Условия перевозки и хранения препарата очень сложные – минус 70 градусов по Цельсию.

Интересно! Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует прививаться от коронавируса. Однако глава Белого дома не исключает, что сделает это позже.

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