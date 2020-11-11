Ученые считают, что врачи, определяя риск инсульта, должны расспрашивать пациентов о симптомах депрессии. Она существенно увеличивает риск заболевания.

При депрессии риск инсульта может увеличиваться примерно на 50%, пишет Neurology: Clinical Practice.

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Депрессия и инсульт

Ученые проанализировали данные, собранные в длительном исследовании географических отличий в заболеваемости инсультом. В нем за 25 тысячами людей наблюдали около 9 лет. Все участники прошли тестирование на депрессию по 12-балльной шкале.

За время наблюдения у людей с показателями от 1 до 3 по шкале депрессии (это говорит о легких симптомах) инсульт развивался на 39% чаще, чем у тех, кто совсем не демонстрировал признаки подавленного настроения. У участников с более выраженной депрессией (по шкале – 4 и выше) этот показатель составил 54%.

Важной находкой ученые считают то, что они не обнаружили разницы в связи между депрессией и инсультом в различных этнических группах. По их мнению, это подчеркивает, что депрессия – самостоятельный фактор риска инсульта.

Почему депрессия вызывает инсульт

Ученые предполагали, что причина такой связи может крыться не в самой депрессии, а в других факторах. Например, депрессия может провоцировать нездоровый образ жизни, который приводит к развитию гипертонии и диабета.