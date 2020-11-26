Исследование показало, что уничтожение бактерии Helicobacter pylori в желудке снижает риск рака этого органа даже у людей с повышенным риском его развития.

Новое исследование интересно тем, что за его участниками наблюдали в течение 20 лет. В нем приняли участие 800 человек из двух городов Колумбии, у которых высокая заболеваемость раком желудка.

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Как происходило исследование

У всех были предраковые поражения слизистой (дисплазия, кишечная метаплазия, атрофический гастрит), 97% были инфицированы H. Pylori. Половина из них прошла курс антибактериального лечения, вторая получила плацебо.

У участников брали биопсию слизистой оболочки желудка через 3, 6, 12, 16 и 20 лет после начала исследования. Ее результаты оценивали по специальной гистологической шкале для определения риска развития рака желудка. Участникам, которые не прошли лечение в начале исследования, предложили пройти его на шестом году исследования (это предложение приняли не все).

Хеликобактер пилори значительно повышает риск рака

В конце исследования у людей, которые прошли лечение от H. Pylori, риск развития рака желудка, согласно гистологическим данным, был на 41% ниже, чем у тех, кто не лечился.

После лечения атрофический гастрит у участников претерпевал частичное обратное развитие, а кишечная метаплазия (изменение строения слизистой оболочки желудка) прогрессировала медленнее. Лучшие гистологические показатели у участников исследования, прошедших лечение, были на 12 году исследования. После этого риск рака желудка начал понемногу увеличиваться.

В выводах исследования ученые указали, что уничтожение H. Pylori снижает риск развития рака желудка у людей с повышенным риском на многие годы.

Что известно о Helicobacter pylori