Люди, которые не едят мяса, имеют больший риск перелома костей по сравнению с теми людьми, которые его едят. Также ученые установили, что веганы и вегетарианцы более подвержены переломам бедра и ног.

Ученые из университетов Оксфорда и Бристоля проанализировали данные 5 4898 женщин и мужчин, многие из которых были пескетариацами, вегетарианцами или веганами. Исследование опубликовано в журнале BMC Medicine.

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Пескетариацы – люди, которые не употребляют мясо теплокровных животных, ограничиваясь лишь рыбой и морепродуктами.

Вегетарианцы – не употребляют мясо и рыбу, но едят продукты животного происхождения (яйца, молочку, мед и т.д.)

Веганы – питаются исключительно пищей растительного происхождения.

Как проводилось исследование

29 380 участников исследования регулярно употребляли мясо, 8 037 ели только рыбу, 15 499 были вегетарианцами, а 1 982 – веганами.

За добровольцами наблюдали в течение 18 лет. За весь период исследования участники получили 3 941 перелом, в частности: повреждения конечностей, бедер, голеностопных суставов, запястий, позвоночника и других частей тела.

В итоге оказалось, что веганы и вегетарианцы имеют более высокие риски локальных переломов – почти на 20 случаев на тысячу человек больше по сравнению с теми людьми, которые употребляют мясо.

Кроме этого, веганы и вегетарианцы особенно подвержены переломам бедра. А вегетарианцы, веганы и пескетариацы чаще ломают ноги.

Но стоит отметить, что вместе с тем отказ от мяса снижает риск развития некоторых заболеваний, учитывая сердечно-сосудистые болезни и диабет. Поэтому ученые не советуют впадать в крайности при выборе питания, а придерживаться разумного баланса.