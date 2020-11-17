В плазме крови людей, которые перенесли COVID-19, содержатся антитела, которые могут нейтрализовать и другие опасные коронавирусы.

Эти данные могут играть важную роль в создании вакцин против коронавирусов в будущем, пишет Nature Microbiology.

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Формирование иммунитета к коронавирусу

Нейтрализующие антитела вырабатывают в-клетки (В-лимфоциты). Они – часть иммунного ответа организма на инфекцию. Свойства нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 ныне изучены сравнительно мало.

Китайские ученые провели анализ плазмы крови 67 пациентов, которые выздоровели от COVID-19 в Хунани. У большинства из них уровень антител был высоким через месяц после выписки из больницы. Высшие титры антител были у пациентов, перенесших болезнь в тяжелой форме.

Высокий уровень концентрации антител в крови был связан с увеличенным количеством особой подгруппы Т-клеток – фолликулярных Т-хелеров. Они помогают в-клеткам вырабатывать антитела. Однако остается неизвестным, способны ли эти клетки поддерживать выработку нейтрализующих антител в течение длительного времени. Эта информация была бы важна для понимания возможностей вакцин.

Универсальный иммунитет

Ученые провели лабораторные исследования, в которых выявили, что некоторые нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2 способны нейтрализовать коронавирусы, которые вызывают другие опасные болезни – тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV). Исследователи объясняют это тем, что у шиповидных белков этих трех вирусов есть подобные участки.

Некоторые антитела, которые появляются после перенесенного COVID-19 способны нейтрализовать несколько различных коронавирусов. Это свидетельствует о том, что потенциально возможна разработка вакцины сразу против всех коронавирусов. Еще одна перспектива, связанная с этим открытием – разработка антител широкого спектра действия против коронавирусов.