COVID-19 может вызвать повреждение легких, которые все еще можно обнаружить через три месяца после заражения пациентов.

Аномальные изменения в органах дыхания удалось обнаружить ученым Оксфордского университета. Об этом пишет издание BBC.

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Исследователи в Оксфордском университете создали новую технику сканирования легких, которая позволяет увидеть неизвестные до сих пор последствия COVID-19.

Она предусматривает использование газа под названием ксенон во время МРТ. Люди вдыхали его во время процедуры, что позволило сделать снимок с поврежденными органами дыхания.

Профессор Фергюс Глисон, который руководит работой, испытал свою технику сканирования на 10 пациентах в возрасте от 19 до 69 лет.

У восьми из людей продолжалась одышка и усталость через три месяца после болезни коронавирусом, хотя ни один из них не попадал в реанимацию и не нуждался в вентиляции, а обычные сканирования органов дыхания не обнаружили проблем в легких.

Техника применения ксенона при МРТ дала изображения с четко очерченными местами в легких, где воздух не усваивается должным образом и не попадает в кровь.

Исследование требует большего анализа

Глисон планирует провести больше исследования с участием до 100 человек и проверить, позволит ли новая технология выявить повреждения легких у пациентов, которые не были госпитализированы и не страдали от серьезных симптомов. Целью исследования будет проверить, происходит ли повреждение легких, и если да, то остаются ли эти последствия навсегда.

"Я ожидал увидеть определенное повреждения, но не настолько же", – огорошил он.