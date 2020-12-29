Власти Испании планируют начать ведение специальной картотеки с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной против коронавируса. Доступ к реестру получат все страны Евросоюза

В Испании создадут реестр граждан, которые отказались делать прививки от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, пишет издание ВВС.

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Будет создан реестр, который будет передавать нашим европейским партнерам, тех людей, которые отказались от предложенной вакцины,

– сказал Сальвадор Илла.

Министр объяснил, что этот реестр не будет показываться публично на широкую общественность. Документ также будет создан с максимальным уважением к защите данных.

Его создадут для того, чтобы показать, что в системе нет ошибки и этим людям давали возможность вакцинироваться.

Так, в Испании вакцинация не является обязательной, но министр считает, что прививка от коронавируса является единственным способом победить коронавирусную инфекцию.

Коронавирус в Испании

В Испании, согласно результатам исследования Министерства здравоохранения страны, коронавирусом заразился каждый десятый.

Чаще всего на COVID-19 болеют медработники. Уже 17% медиков подхватили коронавирус. Также одни из самых высоких показателей выявленных антител – у женщин, которые опекают пожилых людей или инвалидов – 14 – 16% из них инфицированы.

По состоянию на 29 декабря в стране обнаружили 1 879 413 случаев коронавируса, из них 50 тысяч – летальные. Пока выздоровели только 150 тысяч.