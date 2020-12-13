Власти Испании рассчитывают на формирование коллективного иммунитета относительно коронавируса к осени 2021 года. Иммунитет обусловит количество привитых людей и переболевших.

Предполагают, что к тому времени будут привиты более 2 трети населения, сообщает el digitalclm.

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Однако директор ISGlobal Analysis-La Caixa Foundation Рафаэль Виласанжуан отметил, что вакцина против коронавируса не будет генерировать групповой иммунитет, пока появится большой процент вакцинированных. Эксперт предупредил, что в 2021 году лишь 20% населения мира будут привиты.

Что говорят в правительстве

Однако в правительстве Испании считают, что через 5 – 6 месяцев ситуация улучшится. Все потому, что коллективный иммунитет должен сформироваться вследствие вакцинации, а также количества тех, кто уже переболел COVID-19.

Обратите внимание! С начала пандемии в Испании коронавирусом заболели более 1,7 миллиона человек. Более 47 тысяч больных умерли.

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