В Испании COVID-19 переболел уже каждый десятый: результаты исследования
В Испании коронавирусом уже заболели по меньшей мере 4,7 миллиона человек. Согласно результатам исследования Министерства здравоохранения страны, недугом заразился каждый десятый.
В июле показатели были значительно меньшими
Специалисты утверждают, что значительно больше недуг распространялся во время второй вспышки – летом и осенью. Об этом сообщает Anadolu.
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В июле результаты похожего исследования демонстрировали показатель только у 5% общего заражения.
Таким образом, количество вероятно инфицированных в стране значительно превышает данные официальной статистики. Ведь по состоянию на 15 декабря в Испании COVID-19 подтвердили в 1 млн 751 тысячи человек.
Чаще всего вирусом инфицируются медработники
Отметим, что тестирование в рамках исследования проводили в течение 16 – 29 ноября. Тесты на антитела делали в выборке из 51 400 человек.
Чаще всего коронавирусом заражались медработники. Уже 17% медиков подхватили коронавирус. Также одни из самых высоких показателей выявленных антител – у женщин, занимающихся пожилыми людьми или людьми с инвалидностью – 14 – 16% из них инфицированы.
Какая статистика COVID-19 в Испании?
По состоянию на 15 декабря в стране обнаружили 1 751 884 случая коронавируса, из них 48 тысяч – летальные. Пока выздоровели только 150 тысяч.
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