В Испании будут вести учет тех, кто откажется от вакцины от коронавируса
В Испании сообщили, что все граждане, которые отказались от вакцинации против коронавирусной инфекции, будут поставлены на учет.
Реестр тех, кто отказался от вакцинации, будет вести Министерство здравоохранения Испании. Об этом пишет издание El Mundo.
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Это следует из обновленной стратегии вакцинации против коронавируса. Что интересно, сама вакцинация против COVID-19 будет добровольной в стране.
Скорее всего, в Испании утвердят вакцину против коронавируса компании Pfizer и BioNTech 27 декабря. На первом этапе вакцинация будет проводиться гражданам из группы риска, медицинскому персоналу и сотрудникам домов престарелых.
Кроме того, в Испании планируют проводить вакцинацию тем, кто уже переболел коронавирусом COVID-19.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- По данным EMA, большое клиническое испытание показало, что Comirnaty эффективно предотвращает COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет.
- Всего в исследовании приняли участие около 44 тысяч человек. Первая половина получила вакцину, а вторая – плацебо.
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же среди людей старше 75 лет, а также среди различных гендерных, расовых и этнических групп.
- Comirnaty – это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку. Интервал между инъекциями должен составлять не менее 21 дня.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата, как правило, легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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