В Испании сообщили, что все граждане, которые отказались от вакцинации против коронавирусной инфекции, будут поставлены на учет.

Реестр тех, кто отказался от вакцинации, будет вести Министерство здравоохранения Испании. Об этом пишет издание El Mundo.

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Это следует из обновленной стратегии вакцинации против коронавируса. Что интересно, сама вакцинация против COVID-19 будет добровольной в стране.

Скорее всего, в Испании утвердят вакцину против коронавируса компании Pfizer и BioNTech 27 декабря. На первом этапе вакцинация будет проводиться гражданам из группы риска, медицинскому персоналу и сотрудникам домов престарелых.

Кроме того, в Испании планируют проводить вакцинацию тем, кто уже переболел коронавирусом COVID-19.

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