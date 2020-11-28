В Ирландии благодаря смягчению карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19, на работу смогут вернуться от 100 до 150 тысяч человек.

Со следующей недели в Ирландии снова заработают все магазины, рестораны, тренажерные залы и пабы. Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил премьер-министр страны Лео Варадкар, пишет издание The Guardian.

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Варадкар рассказал, что с сентября, когда правительство вернулось к усилению ограничений, количество людей, претендующих на временные выплаты, выросло до 150 тысяч.

Напомним, что с 21 октября Ирландия ввела жесткий карантин, запретив работу магазинов, парикмахерских, салонов красоты и тому подобное. Тогда в стране открытыми остались только продуктовые маркеты и аптеки. Тогда две трети из граждан, претендующих на временные выплаты, обратились за помощью.

Премьер-министр призвал граждан, которые планируют вернуться в Ирландию из-за рубежа на рождественские праздники, не путешествовать без необходимости, или же придерживаться противоэпидемических мероприятий.

К слову, МИД Ирландии позволил рождественскому персонажу Санта Клаусу путешествовать по стране во время карантина. Теперь он может не отбывать двухнедельную самоизоляцию.