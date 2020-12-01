Исследователи установили, что носители разных языков испытывают боль в зависимости от того, на каком языке разговаривают.

Психологи из университета Майами установили, что носители испанского и английского языка по-разному чувствуют боль. Исследование опубликовано в журнале Affective Science.

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Понятное дело, что в разных языках ощущение описываются по-разному. Но оказывается, тот или иной язык влияет и на их восприятие.

В частности, исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 80 двуязычных латиноамериканцев. Они были представителями двух разных культур, хотя все равно владели английским и испанским языком.

Ученые прикладывали к внутренней стороне предплечья участников тепловые носители, которые причиняют боль. Впоследствии люди рассказывали о пережитых ощущениях. Кроме этого, специалисты самостоятельно отслеживали физиологические реакции добровольцев, в частности: потливость ладоней, частоту сердечных сокращений и тому подобное.

Во время прошлых экспериментов было установлено, что между англо- и испаноязычными носителями существует разница в когнитивных процессах. Они по-разному запоминают отдельные события или категоризирует их.

Результаты исследования: