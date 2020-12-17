Ученые из Австралии провели крупнейшее исследование о роли тестостерона для предотвращения диабета 2 типа. Результаты довольно обнадеживающие.

Ученые из университета Сиднея, Мельбурнських университетов, Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских наук (Аделаида, Австралия) провели масштабное исследование, которое подтверждает, что регулярные инъекции тестостерона могут снизить риск развития диабета 2 типа и даже излечить от него на раннем этапе развития. Работа опубликована в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

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Ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание, которое длилось 2 года. К эксперименту было привлечено 1007 мужчин в возрасте от 50 до 74 лет, которые имеют ожирение или избыточный вес, с окружностью талии 95 сантиметров и больше. Концентрация тестостерона в их образцах была не выше 14 наномоль на литр, но без патологического гипогонадизма и нарушенной толерантности к глюкозе.

Участников эксперимента случайным образом распределили на две группы. 504 человека делали внутримышечные инъекции ундеканоата тестостерона в течение 6 недель, а затем каждые 3 месяца в течение двух лет. Остальные 503 человека все это время получали плацебо.

Всем участникам исследования предоставили доступ к программе здорового образа жизни. 30% мужчин из обеих групп посещали встречи, а 70% выполняли рекомендуемое количество упражнений. В течение эксперимента каждый мужчина похудел в среднем на 4 килограмма. Самым распространенным побочным эффектом при терапии тестостероном было увеличение количества эритроцитов, красных кровяных телец, которые влияют на процесс свертывания крови.

Результаты исследования

У 21% добровольцев (87 из 413) из группы плацебо развился диабет второго типа.

Лишь 12% мужчин (55 из 443), которым кололи тестостерон, столкнулись с диабетом.

4 участника исследования умерли.

У мужчин, которым давали гормон, уровень сахара в крови натощак был ниже, а еще у них немного улучшилась сексуальная функция и увеличилась мышечная масса.

Эффект лечения не зависел от исходного уровня гормона.

Но важно понимать, что инъекции гормона нельзя считать панацеей. Эффективно бороться с диабетом или предотвращать его можно с помощью здорового образа жизни.

Долгосрочная безопасность тестостерона для предотвращения диабета типа 2 неизвестна. И если лечение тестостероном и может быть вариантом для некоторых мужчин, то перед этим решением необходима тщательная оценка физического и психического здоровья.