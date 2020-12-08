В индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш) из-за вспышки неизвестной болезни, которая не связана с коронавирусом, один человек умер, а более 450 попали в больницу.

Как пишет издание The Guardian, 45-летний мужчина, который попал в больницу с симптомами, перенес сердечный приступ и умер. Ситуацию прокомментировал инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой.

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По его словам, во время выходных сотни людей в городе Элуру испытывали тошноту, припадки и головную боль. У некоторых людей шла пена изо рта. 455 человек госпитализированы, уже 200 из них выписали.

"Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он", – сказал Долла Джоши Рой.

Возбудитель болезни неизвестен

Медики сообщают, что у большинства больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

"Возбудитель болезни не обнаружен. Образцы воды, пищевые продукты и образцы крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", – комментируют представители местных органов здравоохранения.

Среди причин, почему произошло массовое заражение, могут быть: загрязнение воздуха или употребления недоброкачественных продуктов.

Врачи-специалисты все еще работают над выяснением причины этой болезни, и мы ждем результатов от лабораторий. Это может быть пищевая или водная, воздушная или любая другая болезнь. Но мы знаем, что это было очень локально, пострадавшие люди жили в одном городе,

– добавил инспектор округа.