В городе Элуру на юге Индии один человек умер от неизвестной болезни. С такими же симптомами госпитализировали 315 человек.

По неофициальной информации, еще 50 человек лечатся в частных больницах. Об этом сообщили на сайте The Hindu.

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Какие симптомы

Все больные сдали тесты на COVID-19, они оказались отрицательными. У пациентов наблюдались:

головокружение;

головная боль;

симптомы эпилепсии.

Причина заболевания

Пока неизвестно, что именно стало возбудителем болезни. На экспертизу отправили образцы воды, пищевых продуктов и крови.

Представители местных органов здравоохранения не исключают, что произошло массовое заражение вследствие загрязнения воздуха или отравления из-за употребления некачественных продуктов. Пациенты довольно быстро выздоравливают. Из больниц уже выписали 170 человек.

Неизвестная болезнь в Сенегале: известно

В западной части Сенегала в Африке обнаружили неизвестную болезнь, которой заразились более 100 рыбаков.

Первым заболел 20-летний парень. У него наблюдались везикулярная сыпь, отек лица, сухость губ и раздражение глаз.

Власти Сенегала до сих пор пытаются выяснить происхождение таинственной болезни, исследователи пока не установили причины.

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