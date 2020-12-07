Неизвестная болезнь в Индии: массово госпитализировали более 300 человек
В городе Элуру на юге Индии один человек умер от неизвестной болезни. С такими же симптомами госпитализировали 315 человек.
По неофициальной информации, еще 50 человек лечатся в частных больницах. Об этом сообщили на сайте The Hindu.
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Какие симптомы
Все больные сдали тесты на COVID-19, они оказались отрицательными. У пациентов наблюдались:
- головокружение;
- головная боль;
- симптомы эпилепсии.
Причина заболевания
Пока неизвестно, что именно стало возбудителем болезни. На экспертизу отправили образцы воды, пищевых продуктов и крови.
Представители местных органов здравоохранения не исключают, что произошло массовое заражение вследствие загрязнения воздуха или отравления из-за употребления некачественных продуктов. Пациенты довольно быстро выздоравливают. Из больниц уже выписали 170 человек.
Неизвестная болезнь в Сенегале: известно
- В западной части Сенегала в Африке обнаружили неизвестную болезнь, которой заразились более 100 рыбаков.
- Первым заболел 20-летний парень. У него наблюдались везикулярная сыпь, отек лица, сухость губ и раздражение глаз.
- Власти Сенегала до сих пор пытаются выяснить происхождение таинственной болезни, исследователи пока не установили причины.
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