Австралийские исследователи обнаружили, что переболевшие на COVID-19 люди имеют иммунную защиту от болезни не менее 8 месяцев. Это первое исследование, которое свидетельствует о столь длительном иммунитете к коронавирусу.

Многие предыдущие исследования показывали, что уровень антител к коронавирусу снижается уже через несколько месяцев после болезни. Это вызвало опасения и ставило под сомнение эффективность вакцин. Но новое исследование, опубликованное в журнале Science Immunology, показывает обнадеживающие результаты.

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В целом в работе ученых говорится, что специфические клетки в иммунной системе – В-клетки памяти – "запоминают" инфицирование коронавирусом. И когда вирус второй раз пытается проникнуть в организм, эти клетки запускают защитный иммунный ответ путем быстрой выработки защитных антител.

Как проводилось исследование

Ученые из университета Монаша, Альфредского научно-исследовательского альянса и Института Бернета отобрали 36 образцов крови у 25 пациентов через 4 и 242 дня после их инфицирования.

Как и в других исследованиях, которые изучали только реакцию антител, исследователи обнаружили, что количество антител против коронавируса начало снижаться уже через 20 дней после инфицирования.

Однако у всех пациентов продолжали проявлять В-клетки памяти, которые распознавали 1 с 2 компонентов вируса SARS-CoV-2, а именно: S-белок и нуклеокапсид.

И, что очень важно, эти специфические В-клетки памяти были стабильными все 8 месяцев после заражения.

Результаты работы австралийских ученых дарят надежду, что эффективность любой вакцины против вируса все же будет держаться достаточно длительный срок. Также это объясняет, почему за все время пандемии есть так мало примеров настоящего повторного инфицирования коронавирусом среди миллионов больных.