Ученые ведущих американских лабораторий исследовали несколько важных составляющих иммунного ответа в образцах крови переболевших COVID-19 пациентов и обнаружили, что у большинства есть все шансы никогда не заразиться коронавирусом повторно.

В ходе исследования, опубликованного в виде препринта, ученые собрали образцы крови 185 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 81 года, которые перенесли COVID-19. У многих из них было легкое течение заболевания, которое не требует госпитализации, пишет biorxiv.

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Особенность нового исследования

Исследователи поставили перед собой задачу изучить ключевые составляющие иммунного ответа к вирусу и проанализировать их изменения с течением времени: антитела, В-клетки (они вырабатывают антитела), а также два типа Т-клеток, которые уничтожают инфицированные клетки.

Большинство подобных исследований включало только динамику роста и снижения титра антител, что не позволяло получить полную картину.

Стойкий иммунитет к коронавирусу

Авторы исследования выяснили, что у большинства участников антитела сохранялись в течение первых шести месяцев с тенденцией к снижению концентрации, причем их уровень у разных людей отличался иногда в 200 раз.

Количество Т-клеток уменьшалось медленно, в то время как количество В-лимфоцитов только увеличивалось со временем, и это стало большим открытием для ученых.

По их мнению, это говорит о том, что иммунитет к коронавирусу может длиться годами, надежно защищая от повторного заражения. Если эти данные подтвердятся, возможно, необходимость в ежегодной вакцинации от SARS-Cov-2 отпадет.

Повторные заражения

В то же время из разных стран поступают сообщения о подтвержденных случаях повторного заражения коронавирусом – сейчас официально зарегистрировано 23 таких пациента.

Существует гипотеза, что повторно заразиться могут лишь люди с иммунодефицитными состояниями. Например, после химии и лучевой терапии, люди с ВИЧ и другими заболеваниями, которые поражают иммунную систему.