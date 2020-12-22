Имеющиеся в Украине тесты способны выявить новый штамм коронавируса, – Минздрав
Тест-системы на COVID-19, которые используют в Украине, способны обнаруживать новый штамм SARS-CoV-2.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Так по словам Ляшко, с начала пандемии по рекомендациям ВОЗ Украина использует тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома, поэтому тест работает даже в случае появления нового штамма.
Вместе с тем, в Украине внесут изменения в тестирование в конце декабря.
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Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков, и расскажет о смене праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса.
Кратко о новом штамме коронавируса
- 14 декабря в Минздраве Британии объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.
- Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.
- Ряд стран временно остановили авиасообщение с Соединенным Королевством.
- Украина же авиарейсы не отменяла, однако в МОЗ Украины рекомендуют воздержаться от полетов в Великобританию.
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