Тест-системы на COVID-19, которые используют в Украине, способны обнаруживать новый штамм SARS-CoV-2.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко “Тест-системы на выявление COVID-19, которые используются в Украине, способны выявлять, в частности, и новый штамм SARS-CoV-2”.

Так по словам Ляшко, с начала пандемии по рекомендациям ВОЗ Украина использует тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома, поэтому тест работает даже в случае появления нового штамма.

Вместе с тем, в Украине внесут изменения в тестирование в конце декабря.

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