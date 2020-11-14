Зеленский инициировал разработку национальной программы "Здоровая нация". Во время пандемии COVID-19 тема здоровья, по словам политика, особенно важна.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем влоге, обнародованном в телеграм-канале.

Кстати Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": что это значит

По словам главы государства, речь идет не только о физических вещах, но и полезных привычках, активности, профилактике. Президент подчеркнул, что украинцы должны быть приобщены к спорту с детства и заниматься им всю жизнь.

Я убежден, идея быть здоровым должна заряжать,

– заметил Зеленский.

Что известно о программе "Здоровая нация"

Программа будет содержать рекомендации для укрепления здоровья, профилактики различных болезней и преодоления последствий.

Украинцам будут предоставлять информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок, а также о списке витаминов, необходимых для поддержания здорового организма и укрепления иммунитета.

Кроме того, предлагали приобщить к программе спортсменов, переболевших COVID-19, чтобы они делились своим опытом.

Обратите внимание! Зеленский 9 ноября сообщил, что заболел коронавирусом. Сейчас политик находится на лечении в "Феофании".

Смотрите видеообращение Зеленского: