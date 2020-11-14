Идея должна заряжать, – Зеленский о программе "Здоровая нация"
Зеленский инициировал разработку национальной программы "Здоровая нация". Во время пандемии COVID-19 тема здоровья, по словам политика, особенно важна.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем влоге, обнародованном в телеграм-канале.
Кстати Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": что это значит
По словам главы государства, речь идет не только о физических вещах, но и полезных привычках, активности, профилактике. Президент подчеркнул, что украинцы должны быть приобщены к спорту с детства и заниматься им всю жизнь.
Я убежден, идея быть здоровым должна заряжать,
– заметил Зеленский.
Что известно о программе "Здоровая нация"
- Программа будет содержать рекомендации для укрепления здоровья, профилактики различных болезней и преодоления последствий.
- Украинцам будут предоставлять информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок, а также о списке витаминов, необходимых для поддержания здорового организма и укрепления иммунитета.
- Кроме того, предлагали приобщить к программе спортсменов, переболевших COVID-19, чтобы они делились своим опытом.
Смотрите видеообращение Зеленского:
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