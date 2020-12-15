МЗ может недополучить в 2021 году рекордных 100 миллиардов гривен из того, что должно выделяться на медицину из бюджета. Какие последствия это повлечет – читайте дальше.

Ранее Минздрав подал бюджетный запрос на 2021 год на 296 миллиардов гривен. В эксклюзивном интервью 24 каналу глава ведомства Максим Степанов пояснил, на что их хотели направить.

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Как формировался бюджетный запрос

По словам главы Минздрава, это тот необходимый минимум, который должен быть. Он предусматривал, в частности, зарплату для врача на уровне не менее 23 тысяч гривен.

"Ни для кого не секрет, что их зарплата сейчас на уровне выплат по безработице. Это самая низкая зарплата в стране. Специалисты массово выезжают за границу. Если не примем никаких системных решений, можем остаться без медработников", – подчеркнул министр.

Кроме того, учитывалось и финансирование процесса лечения в полном объеме. Степанов отметил, что уже все в Украине знают много о COVID-19 – какие лекарственные средства нужны, что такое реанимационная кровать или аппарат ИВЛ. Весь этот процесс стоит определенную сумму денег.

Не может быть так, что какая-то медицинская манипуляция или лечение больного стоило 10 тысяч гривен, а мы записываем 5 и так будет стоить 5. Нет, значит эти 5 тысяч кто-то будет докладывать,

– подчеркнул министр.

Также в запросе закладывали реальные тарифы, рассчитанные исходя из стоимости лечения, лекарственных средств, которые имеют доказательную базу при лечении того или иного заболевания.

Еще 15,1 миллиарда гривен закладывали на закупку вакцин от COVID-19. А также деньги, предусмотренные для того, чтобы украинские больницы были готовы к любым вспышкам инфекционных заболеваний.

Важно! Рада 15 декабря одобрила Госбюджет-2021 во втором чтении. На расходы Минздрава выделили 162,7 миллиарда гривен, а не 296. А на проведение вакцинации от COVID-19 предусмотрено только 2,6 миллиарда гривен.

Зарплаты медикам не увеличат

Степанов пояснил, что из-за недофинансирования медицины зарплата медиков в 2021 году останется на том уровне, на котором она есть и сейчас. Однако отметил, что доплаты медработникам удалось оставить.

Говорится о 3,5 тысячи гривен для врача, 2,5 тысячи гривен для среднего медицинского персонала и 1,25 тысячи гривен для младшего медперсонала. Исходя из цифр в бюджете – это разрешенный максимум, подчеркнул министр.

Борьба с COVID-19

Исходя из сегодняшних расчетов, из денег, которые заложены на программу медицинских гарантий, действительно она рассчитана именно на 3-4 месяца, сам процесс лечения больных COVID-19.

Однако все еще будет зависеть от количества больных коронавирусом в больницах и от уровня заболеваемости. Однако, по мнению Степанова, деньги на борьбу с COVID-19 точно придется искать снова.