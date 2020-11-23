Хромосомы выглядят не так, как все думали: новое изображение
В учебниках биологии хромосомы изображают в виде X-образной структуры. Ученые сделали подробное изображение хромосом, поэтому мы можем посмотреть, как они выглядят на самом деле.
Оказалось, что до 90% времени хромосомы не выглядят как X-образные структуры, говорится в исследовании ученых Гарвардского университета.
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Как выглядят хромосомы
В привычном для нас виде эти структуры существуют лишь после репликации ДНК, но до завершения деления клеток.
Исследователи использовали новый способ визуализации трехмерной организации хроматина в клетках человека, чтобы показать, в каком виде в основном существуют эти структуры.
Хромосомы выглядят не так, как все думали / Фото sciencealert
С помощью нового метода ученые построили карту из широкоугольных изображений всех 46 хромосом и крупный план одного из участков.
Исследователи обнаружили, что ни одна хромосома не похожа на другую даже в клетках, которые идентичны во всем остальном. Ученые пояснили, что определить организацию этих структур крайне важно, чтобы понять как она регулирует функцию генома.
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