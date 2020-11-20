У каждого дома должны лежать таблетки от головной боли, насморка или расстройства пищеварения. Однако самой главной составляющей аптечки являются и другие средства, которые мгновенно спасают от незначительных травм.

О том, что должно быть у каждого в домашней аптечке и как правильно хранить лекарства – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Что должно быть в аптечке

Врачи говорят, что в аптечке должно быть то что, прежде всего, защищает от ран и инфекций – йод пластыри, вата, бинт, перекись водорода.

Впрочем, каждый должен собрать аптечку в зависимости от того, сколько членов в вашей семье и какого они возраста. Ведь именно старики чаще всего страдают хроническими болезнями. Также, если в семье дети – аптечка дома необходима.

Надо держать дома детскую аптечку и обязательно ее состав стоит согласовать либо с семейным врачом или с педиатром. Самому назначать ребенку лекарства – это преступление, особенно, если у ребенка температура, рвота, диарея,

– рассказал заведующий Александр Ломака.

Родители должны говорить с детьми

Также врач отметил, что родители должны объяснять детям, что такое лекарства. Поскольку "лекарства должны быть лекарствами", отмечают специалисты. И ни в коем случае они не должны быть "конфетами" или "сладкой водичкой". Ребенок должен понимать, что ему плохо, подчеркнул эксперт.

Где хранить лекарства

► Как и где хранить медикаменты зависит от размера аптечки и условий дома. Главное, чтобы это было прохладное и недоступное для детей место.

► Аптечку ни в коем случае нельзя хранить на кухне, потому что там готовится еда и повышенная влажность.

► Стандартные условия хранения медикаментов – это не выше 25 градусов. То есть хранить ее надо в комнате или в спальне, чтобы все знали, где она лежит, кроме детей.

Перед тем, как класть лекарства в аптечку

Также врач отметил, что не обязательно хранить все лекарства в холодильнике, как это любят делать украинцы. Перед тем, как класть в аптечку или холодильник медикамент нужно прочитать инструкцию, а именно раздел – Условия хранения.

Соответственно, нельзя аптечку держать:

возле батареи или других отопительных приборов;

на подоконнике;

там, где есть прямой солнечный свет;

на балконе – где зимой может быть минусовая температура.

Где покупать лекарства

Отличить поддельные лекарства от оригинальных трудно, говорят эксперты. Однако Александр Ломака рассказал пару секретов, как избежать неприятных ситуаций.

Во-первых, нужно покупать лекарства в проверенных аптеках, которым вы доверяете или же читать отзывы в социальных сетях. Второе – обязательно брать чек, ведь это своего рода документ о покупке лекарств. Также упаковка должна быть со всеми необходимыми реквизитами.

"Должно быть название препарата, название производителя с адресом, регистрационное удостоверение. На коробочке должна быть нанесена серия, срок годности должен быть такой же, как внутри на бутылке или на блистере с таблетками. Если есть разница – вызывайте администратора и выясняйте, почему так", – подчеркнул Ломака.

Фармацевты настаивают – необходимо контролировать срок годности лекарственных средств. Нельзя употреблять просроченные лекарства. В то же время врачи предостерегают – злоупотреблять самолечением не стоит – при серьезных проблемах следует обязательно идти к своему терапевту и уже по его рекомендациям принимать те или иные лекарства.

Смотрите видео сюжета 24 канала: Как правильно хранить лекарства