На Харьковщине фиксируют меньше новых случаев COVID-19: что стало причиной
В Харьковской ОГА сообщили, что 100% коек в медучреждениях областного центра обеспечены кислородом. Этого удалось достичь благодаря закупке китайских концентраторов.
Более 400 таких аппаратов накануне доставили в город. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.
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Зато обеспечение кислородом больниц в Харьковской области является несколько меньше и колеблется в пределах 50 – 80%, в зависимости от района.
Кроме этого, Харьковщине удалось покинуть список лидеров по количеству новых суточных случаев коронавируса. 24 ноября COVID-19 подтвердили у 500 человек, еще днем ранее – лишь у более 300.
Сегодня можем констатировать уменьшение количества больных примерно на 25 – 30%. По моему убеждению, 2 – 3 недели разрыва контактов в школах, в частности, привели к этому,
– пояснил Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА.
"Сначала мы получили стабилизацию, а затем снижение инфицирования и как следствие – осложнений болезни. Соответственно смогло нормально сработать первичное звено, оказывая помощь больным. Это также привело к уменьшению госпитализации", – добавил он.
Учитывая действенность карантина в школах областные чиновники намерены попросить глав ОТО, чтобы зимние детские каникулы также были продлены или чтобы школы перевели на дистанционное обучение.
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