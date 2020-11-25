В Харьковской ОГА сообщили, что 100% коек в медучреждениях областного центра обеспечены кислородом. Этого удалось достичь благодаря закупке китайских концентраторов.

Более 400 таких аппаратов накануне доставили в город. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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Зато обеспечение кислородом больниц в Харьковской области является несколько меньше и колеблется в пределах 50 – 80%, в зависимости от района.

Кроме этого, Харьковщине удалось покинуть список лидеров по количеству новых суточных случаев коронавируса. 24 ноября COVID-19 подтвердили у 500 человек, еще днем ранее – лишь у более 300.

Сегодня можем констатировать уменьшение количества больных примерно на 25 – 30%. По моему убеждению, 2 – 3 недели разрыва контактов в школах, в частности, привели к этому,

– пояснил Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА.

"Сначала мы получили стабилизацию, а затем снижение инфицирования и как следствие – осложнений болезни. Соответственно смогло нормально сработать первичное звено, оказывая помощь больным. Это также привело к уменьшению госпитализации", – добавил он.

Учитывая действенность карантина в школах областные чиновники намерены попросить глав ОТО, чтобы зимние детские каникулы также были продлены или чтобы школы перевели на дистанционное обучение.

Справка. По состоянию на 25 ноября на Харьковщине зафиксировали 44 466 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 594 человека. Выздоровели 10 890 пациентов.