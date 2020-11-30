В Харьковской областной больнице с 1 декабря больных COVID-19 начнут принимать в перепрофилированном офтальмологическом отделении. Однако в помещении нет лифта, поэтому спасатели будут заносить пациентов на второй этаж.

Лифт в корпусе планируют начать монтировать в январе 2021 года. Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на слова заместителя главы Харьковской ОГА Тараса Пастуха.

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Спасатели будут заносить на второй этаж больницы больных в тяжелом состоянии

По его словам, офтальмологическое отделение полностью готово к приему пациентов, однако главной проблемой является именно отсутствие лифта. Поэтому больные в тяжелом состоянии не смогут самостоятельно подниматься по лестнице.

Мы договорились с работниками ГСЧС. Они выделят наряды, которые смогут помогать, если в больницу доставлять тяжкого больного или человека, которому сложно будет подниматься на второй этаж,

– рассказал Тарас Пастух.

Он отметил, что спасатели будут помогать во всех средствах защиты, чтобы медики могли заниматься лечебной работой.

В офтальмологическом корпусе смогут одновременно на лечении находиться 57 пациентов с кислородной дотацией. Из них 7 – в реанимации.



Палата для больных COVID-19 в офтальмологическом корпусе / Фото пресс-службы Харьковского облсовета