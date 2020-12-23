В Харькове зарегистрировали летальный случай малярии. От болезни умер украинец, работавший в Республике Экваториальная Гвинея.

Мужчины не стало 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Минздрава.

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Во время пребывания в Экваториальной Гвинее мужчина не болел малярией, но фиксировал многократные укусы комаров.

Малярия – что это? Малярия – инфекционное заболевание, которое вызывают простейшие из рода плазмоидов (Plasmodium). В общем это довольно тяжелая тропическая болезнь с высокой летальностью. Возбудитель инфекции попадает в организм человека через укус комара.

Во время эпидемиологического расследования установили, что клинические признаки болезни возникли 9 декабря. У мужчины появились такие симптомы:

астения,

головная боль,

повышение температуры тела до 37,5°C.

Больной обратился к врачам лишь 19 декабря. Ему сразу установили малярию и госпитализировали в больницу, но в тот же день мужчина умер.

По месту жительства пациента специалисты провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Случаи малярии на Харьковщине: что известно

С начала 2020 года в Харьковской области зарегистрировали 5 случаев малярии. Кроме последнего больного, болезнь выявили у 2 студентов и 2 граждан, прибывших с Африканского континента и Республики Индия.