Хакеры похитили секретные данные о вакцине против коронавируса от Pfizer и BioNTech
На Европейское агентство по исследованию лекарственных препаратов состоялась хакерская атака. Злоумышленники получили доступ к некоторым документам о вакцине от компаний Pfizer и BioNTech
Пока неизвестно, как именно хакеры планируют использовать полученную информацию. Европейское агентство уже начало расследование, сообщает пресс-служба компании BioNTech.
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Европейское агентство сейчас рассматривает два препарата для утверждения – вакцины от компаний Pfizer и BioTech и от компании Moderna.
В ведомстве уверяют, что хакерская атака никак не повлияет на сроки утверждения вакцины. 29 декабря состоится совещание, на котором будут решать судьбу вакцины от Pfizer и BioNTech.
В компании BioNTech уточнили, что пока у них нет информации о том, смогли ли хакеры идентифицировать участников исследования или использовать похищенные данные в любой другой способ.
К слову, это уже не первая кибератака, связанная с вакцинами против коронавируса.
Хакерские атаки в отношении вакцин против COVID-19
- Согласно данным аналитиков IBM, начиная с сентября хакеры проводили глобальную фишинговую кампанию в отношении организаций, которые будут заниматься перевозкой вакцины против COVID-19. То есть пытались выманить определенные данные.
- Эксперты предполагают, что атаки может финансировать конкретное государство, которое переживает из-за конкуренции в сфере вакцин. Но пока не разглашают, какое.
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