В Грузии несмотря на локдаун фиксируют максимальные показатели заболевания COVID-19
В Грузии, которая объявила жесткий локдаун до конца января, зарегистрировали новый рекорд инфицирований – более 4700 случаев. Карантин продлится до 31 января, послабления вероятны лишь на время празднования новогодних праздников.
В Грузии не замедляются темпы распространение коронавируса
Это второй показатель выше 4 тысяч – предыдущий, зарегистрированный 23 ноября, составлял 4048. Отметим, население Грузии примерно соизмеримо с населением Киева. Об этом сообщила ЕП со ссылкой на Грузия Online.
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Госпитализированы сейчас более 6100 пациентов с коронавирусом из более 18 тысяч активных больных.
Грузия объявила локдаун
- Впрочем, лишь накануне правительство Грузии анонсировало жесткий карантин с 28 ноября до 31 января – закроют большинство магазинов, внедрят комендантский час.
- Кроме того, приостановят движение общественного транспорта в Тбилиси и других крупных городах.
- В то же время ограничения обещают частично ослабить в период праздников.
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