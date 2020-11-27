В Грузии, которая объявила жесткий локдаун до конца января, зарегистрировали новый рекорд инфицирований – более 4700 случаев. Карантин продлится до 31 января, послабления вероятны лишь на время празднования новогодних праздников.

В Грузии не замедляются темпы распространение коронавируса

Это второй показатель выше 4 тысяч – предыдущий, зарегистрированный 23 ноября, составлял 4048. Отметим, население Грузии примерно соизмеримо с населением Киева. Об этом сообщила ЕП со ссылкой на Грузия Online.

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Ситуация с COVID-19 в Грузии: по состоянию на 27 ноября в стране 129 470 человек заразились SARS-CoV-2. За минувшие сутки 37 больных умерли от осложнений, зато выздоровели – 3 489. С начала эпидемии от коронавируса умерли 1 167 жителей страны.

Госпитализированы сейчас более 6100 пациентов с коронавирусом из более 18 тысяч активных больных.

Грузия объявила локдаун

Впрочем, лишь накануне правительство Грузии анонсировало жесткий карантин с 28 ноября до 31 января – закроют большинство магазинов, внедрят комендантский час.

Кроме того, приостановят движение общественного транспорта в Тбилиси и других крупных городах.

В то же время ограничения обещают частично ослабить в период праздников.

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